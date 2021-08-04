РФПИ рассказал об эффективности «Спутника Лайт» в сочетании с другими вакцинами

Комбинация российской вакцины «Спутник Лайт» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna продемонстрировала высокие показатели безопасности в ходе исследования в Аргентине. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций, опубликованном на официальном сайте вакцины «Спутник V».

В ходе исследования вакцина «Спутник Лайт» применялась в сочетании с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. На сегодняшний день эксперты проанализировали результаты анализов 121 добровольца. Всего было протестировано четыре комбинации вакцин: «Спутник Лайт»/AstraZeneca, «Спутник Лайт»/Moderna, «Спутник Лайт»/Sinopharm, а также «Спутник Лайт»/ «Спутник Лайт». Эти результаты сравнили с контрольной грцппой, которая была вакцинирована двумя компонентами «Спутник V».

«Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными – отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования», — говорится в заявлении.

Ранее Предельная Федеральная антимонопольная служба назвала предельную стоимость российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Цена новой упаковки на 50 доз составит 21 650 рублей. Таким образом, согласованная цена составляет 433 рублей за одну дозу.

