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В России допустили регистрацию новой вакцины от COVID-19 в 2021 году

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Новую китайскую вакцину от коронавируса «Конвидеция» могут зарегистрировать в России в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс», реализующей российско-китайский проект по производству препарата.

В компании рассказали, что «Петровакс» подала необходимые документы для регистрации вакцины в Минздрав России еще в ноябре 2020 года. Отмечается, что на данный момент «Конвидеция» проходит процесс регистрации. «Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году», — допустили в компании.

Представитель организации добавил, что, кроме Китая, «Конвидецию» используют для массовой вакцинации граждан в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии. После регистрации в России компания собирается выпускать препарат на собственном производственном комплексе в Подмосковье, а также поставлять его на экспорт. Отмечается, что «Петровакс» сотрудничает с китайской Cansino Biologics Inc с начала 2020 года.

Ранее в России подали заявку на регистрацию еще одной вакцины против COVID-19 — китайского препарата V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. Сейчас он проходит вторую фазу клинических испытаний. Кроме того, в России одобрили совместные испытания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca.

Предыстория: В России подали заявку на регистрацию еще одной вакцины против COVID-19
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