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«Вектор» объяснил перерыв поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы

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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Научный центр «Вектор» объяснил перерыв поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы. Об этом сообщает РБК.

Десятки российских регионов несколько недель не получали вакцину «ЭпиВакКорона». Об этом говорится в отчете о ходе прививочной кампании, которые предоставили власти.

Уточняется, что РБК дважды — 5 и 22 июля — запрашивал данные у субъектов. Власти более 50 регионов называли в конце месяца такое же число доз препарата, что и в начале.

Разработчик препарата «ЭпиВакКорона» также подтвердил, что отгрузки не производились. В научном центре отметили, что перерыв был «непродолжительное время» из-за того, что нужно было актуализировать госконтракт на поставки вакцины.

В июле был заключен новый госконтракт, вакцина отгружается логисту «без задержек», заявили в «Векторе».

Ранее стало известно, что в подмосковном Серпухове губернатор региона Андрей Воробьев и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова открыли производство вакцины «ЭпиВакКорона», чтобы обеспечить возможность выбора препарата и наличие вакцины в достаточном количестве.

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