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Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» заявили о новых поставках в регионы

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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Вакцина «ЭпиВакКорона» от COVID-19, которая закончилась в Москве, сейчас поставляется во все регионы России. Об этом сообщили разработчики препарата, передает ТАСС.

По данным разработчиков, сейчас произведено более четырех миллионов доз вакцины центра «Вектор». Из тех, кто завершил полный курс вакцинации, заразились COVID-19 только 0,5 процента.

Кроме того, в России двумя компонентами вакцины «ЭпиВакКорона» привилось более одного миллиона человек.

Ранее в «Векторе» сообщили о 26 миллионах полностью привитых россиян. Первую прививку получили 36 миллионов человек.

В центре также заявили, что итоги исследований российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будут подведены к осени 2021 года. Там добавили, что в пострегистрационном испытании вакцины участвовало три тысячи добровольцев старше 18 лет.

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