Назван срок завершения испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона»

Итоги исследований российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будут подведены к осени 2021 года. Такой срок завершения испытаний назван в Instagram-аккаунте препарата.

Уточняется, что в пострегистрационном исследовании вакцины, которое включает в себя третью и четвертую фазу испытаний, участвовало 3000 добровольцев старше 18 лет.

Исследование проводилось на базе восьми медицинских организаций в Москве и Московской области, а также в Казани, Тюмени и Калининграде.

В соцсети также сообщается, что российская вакцина успешна прошла открытое клиническое исследование третьей и четвертой фазы среди россиян старше 60 лет.