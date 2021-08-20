Раскрыты результаты испытаний комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»

РФПИ раскрыл результаты испытаний комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт» в Азербайджане

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) раскрыл результаты клинических испытаний комбинации вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» в Азербайджане, передает ТАСС.

«Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане», — сказано в сообщении РФПИ.

По предварительным данным, у 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2.

Исследования стартовали в феврале 2021 года, вакцинированы уже 64 добровольца. Промежуточный анализ данных свидетельствует о безопасности комбинации вакцин, утверждают в РФПИ: отсутствуют серьезные нежелательные явления и случаи заражения после вакцинации.

Ранее сообщалось о результатах комбинации первого компонента «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna.

