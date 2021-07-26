В Азербайджане запретят посещать рестораны и торговые центры без вакцинации

Власти Азербайджана с 1 сентября запретят гражданам посещать рестораны и торговые центры, а также заселяться в отели без наличия сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заведующего отделом по экономическим вопросам администрации президента страны Шахмара Мовсумова.

По словам чиновника, руководство страны также ужесточит требования по иммунизации для ряда категорий граждан. В частности, к началу осени все студенты вузов и колледжей должны будут привиться от инфекции в обязательном порядке. С 1 октября это требование распространят на преподавателей, фармацевтов, сотрудников НИИ и медицинских учреждений.

«К 1 сентября 2021 года минимум 80 процентов сотрудников госструктур должны получить одну дозу вакцины, к 1 октября 2021 года — минимум 80 процентов госслужащих должны быть полностью вакцинированы», — добавил Мовсумов. Сейчас в стране без наличия паспорта вакцинации запрещено посещать лишь свадьбы и спортивные залы.

По последним данным, с начала пандемии в Азербайджане коронавирусом заразились свыше 340 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более пяти тысяч человек. С 10 июня в страну разрешили въезд гражданам России при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.