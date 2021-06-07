Азербайджан откроется для россиян при одном условии

С 10 июня власти Азербайджана разрешат въезд в страну вакцинированным или переболевшим COVID-19 россиянам, которые также должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Об условиях открытия границ республики рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что помимо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до поездки, туристам для въезда в страну потребуется предъявить документ, подтверждающий вакцинацию или факт выздоровления после коронавируса.

Несовершеннолетние россияне смогут прилететь в Азербайджан со справкой об отсутствии инфекции сроком не более трех дней.

Ранее в июне Турция упростила въезд для вакцинированных от коронавируса россиян. Как уточнили в авиакомпании Turkish Airlines, непривитые граждане России могут предъявить справку о прохождении экспресс-теста на антигены, если заболевание было перенесено в течение последних шести месяцев. Так, необходимость сдавать ПЦР-тест остается только для тех туристов, кто не переболел коронавирусом и не прошел вакцинацию.

Впрочем ограничения на авиасообщение между Россией и Турцией было продлено до 21 июня. Опрештаб по борьбе с коронавирусом объяснил решение сложной эпидемиологической обстановкой на курорте.