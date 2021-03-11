Азербайджан закупит у России 300 тысяч доз «Спутника V»

Азербайджан закупит у России 300 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Решение вступило в силу 11 марта. На поставку российской вакцины правительству дано 180 дней.

Асадов также подтвердил закупку препарата AstraZeneca по соглашению c Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Сейчас вакцина «Спутник V» разрешена для применения более чем в 40 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. Последними странами на данный момент, одобрившими российскую вакцину, стали Зимбабве и Кения.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.