Азербайджан одобрил применение вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вакцина российского производства "Спутник V" утверждена для использования Министерством здравоохранения Азербайджана», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что российский препарат зарегистрирован более чем в 50 странах и доказал свою высокую эффективность против коронавируса. «Более шести миллионов человек в России были вакцинированы вакциной "Спутник V". Ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время», — заключили в Минздраве.

В четверг, 11 марта, стало известно о планах Азербайджана закупить у России 300 тысяч доз «Спутника V». На поставку российской вакцины правительству дано 180 дней.

В тот же день сообщалось, что 50-я страна — Намибия — одобрила применение препарата.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.