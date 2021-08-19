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В Аргентине раскрыли результаты комбинации вакцин «Спутник V» и Moderna

В Аргентине провели исследование комбинаций вакцины «Cпутник V» c иностранными препаратами
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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провели исследования комбинаций российской вакцины «Спутник V» с препаратами иностранного производства. О результатах испытаний сообщил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте, передает ТАСС.

По словам Ферранте, комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna показала хороший результат. «При комбинации "Спутника V" с Moderna наблюдается более сильный иммунный ответ», — заявил он.

Чиновник также раскрыл результаты сравнений вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и комбинации российского препарата с AstraZeneca. Ферранте сообщил, что в ходе исследования не было замечено значительных изменений в иммуногенности. Результаты комбинаций «Спутника V» и китайского препарата Sinopharm все еще анализируются.

Замминистра отметил, что в ходе испытаний не было выявлено отличий в развитии побочных эффектов. «Не было ни одной госпитализации», — заключил он.

Ранее в РФПИ заявили, что комбинация российской вакцины «Спутник Лайт» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna продемонстрировала высокие показатели безопасности в ходе исследования в Аргентине. Отечественный препарат применялся в сочетании с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции.

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