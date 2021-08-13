РФПИ оценил данные о 27 тысячах антител у россиянина после «Спутника V»

Российский препарат «Спутник V» создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два различных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что позволяет создать сильный и устойчивый иммунитет к коронавирусу. Так Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оценил информацию о том, что у жителя Москвы выявили рекордные 27 тысяч нейтрализующих антител после вакцинации. Об этом говорится в комментарии представителя РФПИ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В организации напомнили, что безопасность и высокая эффективность «Спутника V» подтверждены представленными достоверными научными данными.

«Данные, полученные не только в России, но и ряде других государств, в том числе Аргентине, Сербии, Бахрейне, Венгрии, Мексике, Сан-Марино, ОАЭ, демонстрируют, что "Спутник V" — один из лучших препаратов против коронавируса в мире, в том числе против новых штаммов», — добавили в фонде, уточнив, что эффективность вакцины против «дельта»-штамма составляет более 83 процентов, что «существенно превышает показатели зарубежных препаратов».

О том, что у жителя Москвы Сергея Тарасенко выявили рекордные 27 тысяч нейтрализующих антител после вакцинации «Спутником V», стало известно ранее 13 августа. По словам медиков, такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хороша как защита от вируса, но в случае реального заражения коронавирусом последствия могли бы оказаться довольно тяжелыми.