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У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»

У жителя Москвы обнаружили 27 тысяч антител к коронавирусу после вакцинации «Спутником V»
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У жителя Москвы Сергея Тарасенко выявили рекордные 27 тысяч нейтрализующих антител после вакцинации российским препаратом «Спутник V» в феврале. Об этом мужчина рассказал в разговоре с «Лентой.ру». По словам медиков, такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хороша как защита от вируса, но в случае реального заражения коронавирусом последствия могли бы оказаться довольно тяжелыми.

Сергей два раза пересдавал анализы, чтоб убедиться в корректности результатов. Но они оказались верными — около месяца назад у него обнаружили 27 тысяч нейтрализующих антител, две недели назад — около 26.

«Ни до, ни после вакцинации я не болел. Это точно, потому что на работе проходят регулярные проверки, так что либо они верны, либо я как-то мимо них проскочил, в чем сомневаюсь, — заметил мужчина. — Обе прививки я перенес относительно легко. В первый день вообще ничего не чувствовал, на второй поднималась температура чуть больше 38 градусов и держалась дня два-три. Ну и слабость, конечно, на этом фоне, тело ломит. Но больше никаких симптомов не было — ни насморка, ни боли в горле».

Сергей рассказал, что практически никогда не испытывал проблем со здоровьем, даже простудиться для него — большая редкость. Он предположил, что на уровень антител мог повлиять подход к мерам профилактики коронавируса.

«Я ношу маску, когда нужно — перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других», — объяснил Сергей.

Медики, по его словам, не смогли объяснить, чем вызвана такая мощная реакция иммунитета. Сказали только, что ему очень повезло, но ревакцинироваться все равно придется — так положено.

Слишком сильная иммунная система

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заметил, что трактовать результаты на количество антител сложно. Дело в том, что многое зависит от тест-систем, используемых для анализа, а также от индивидуальной переносимости вакцины. Впрочем, такие показатели уже говорят об очень крепком иммунитете мужчины.

«Это очень хорошая реакция на вакцину, которая говорит о том, что любое попадание антигена даст уже более стабильное состояние, организм справится, — объяснил врач. — Хотя теперь, с появлением новых штаммов, это, конечно, уже дискуссионный вопрос. В любом случае, реакция на вакцинацию обусловлена особенностями иммунной системы и генетики. Например, мы все простужаем ноги, но не каждый из нас заболевает простудой. Здесь история та же. Вместе с тем, возможен и такой вариант, что Сергей все же где-то поймал коронавирус, но благодаря антителам этого даже не почувствовал».

Отсутствие COVID-19 в ПЦР-тестах здесь, по мнению врача, ни о чем не говорит. Чтобы тест смог «поймать» вирус, необходима его высокая концентрация. После вакцинации же число вирусных частиц не будет большим и достаточным, чтобы отразиться в анализах. И все же их хватит, чтобы заставить иммунитет среагировать.

«В целом, такой вариант вполне укладывается в систему иммунного ответа. Но есть и другая версия. В "Спутнике" содержится аденовирус, который и дает ощущение воспалительного процесса. Судя по всему, у мужчины оказалась настолько мощная иммунная система, что, столкнись он с настоящим COVID-19, кончиться все могло бы драматично. Ему ввели крошечную часть вируса, а уже получился такой серьезный ответ. При настоящем коронавирусе слишком сильный иммунитет может быть опасен — развивается цитокиновый шторм. Это как взрыв. Взрыв, способный уничтожить весь организм», — сказал медик.

Касаемо ревакцинации при таком высоком уровне антител, Кондрахин заметил, что дифференциация по данному признаку необходима, но, к сожалению, при существующем потоке вакцинируемых людей и с учетом эпидемиологической обстановки, сделать это довольно сложно физически.

Вирусолог Александр Чепурнов согласился с Кондрахиным в том, что оценить результаты Сергея сложно — многое зависит от тест-систем и способов измерения. В объективной оценке могла бы помочь общая, единая система по выявлению нейтрализующих антител.

В России за последние сутки выявили 22 277 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 6 557 068.

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