«Спутник Лайт» показал высокую эффективность в Парагвае

Российский фонд прямых инвестиций: эффективность «Спутник Лайт» в Парагвае оценили в 93,5%

Однокомпонентная вакцина от коронавируса российского производства «Спутник Лайт» показала высокую эффективность в Парагвае. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно данным Министерства здравоохранения Парагвая, эффективность отечестенного препарата составила 93,5 процента в ходе массовой вакцинации населения в стране. Комментируя приведенные данные, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что применение «Спутника Лайт» в Парагвае сократит сроки вакцинации населения и ускорит формирование коллективного иммунитета.

По данным пресс-службы фонда, в ходе вакцинации в стране не было зафиксировано серьезных нежелательных явлений.

Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».