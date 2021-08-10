Четыре региона России обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации

Четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург — обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. В большинстве случаев доля заразившихся меньше одного процента. По словам экспертов, на основании этих данных оценивать эффективность вакцин пока рано, передает «Коммерсант».

Так, в Курской области после прохождения полного курса вакцинации «Спутником V» заболели 0,14 процента человек, в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» этот показатель составил по 0,2 процента для каждого препарата. Среди жителей Ульяновской области заболевших 0,7 процента, 1,04 процента и 1,3 процента для «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» соответственно. В Санкт-Петербурге заболевших после двух уколов «Спутником V» оказалось 1,64 процента, «КовиВаком» — 0,9 процентов, «ЭпиВакКороной» — 6 процентов.

В Кемеровской области полностью привились «Спутником V» 515 726 человек, «ЭпиВакКороной» — 5898 человек, «КовиВаком» — 3410 человек. Из них заболели 450, 12 и 6 жителей региона соответственно.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент она одобрена в более чем 60 странах мира. О высокой эффективности отечественного препарата неоднократно говорили как российские, так и зарубежные специалисты. В частности, это отмечал и президент России Владимир Путин, который привился «Спутником V».