Вирусолог объяснил необходимость третьей дозы прививки от COVID-19

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном проведении вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса среди групп риска. По мнению медика, во многом это похоже на российский вариант ревакцинации, проводимой через полгода, призванный укрепить иммунитет граждан.

Ранее Макрон заявил, что Франция может начать предлагать третью дозу вакцины от коронавируса пожилым, а также людям с ослабленным иммунитетом. Об этом он рассказал в своем блоге в Instagram.

«Как "Спутник Лайт"»

Александр Чепурнов отметил, что, несмотря на общее мнение, результаты исследований показывают: пожилые люди отвечают более высокими титрами антител как на болезнь, так и на иммунизацию. Ревакцинация, тем не менее, показана и им. По сути, это является аналогом французской третьей дозы.

«У нас немного иначе выглядит эта система, — сказал Чепурнов. — Отечественные специалисты говорят, что ревакцинация необходима каждые полгода, в независимости от уровня антител. В принципе, это просто средний показатель — у кого-то антитела пропадают раньше, у кого-то позже. Полагаю, что одобрение "Спутника Лайт" было ускорено как раз для того, чтобы не устраивать двукратную ревакцинацию — для переболевших и уже привитых это более оптимальный вариант. Неплох и "КовиВак" — он показывает неплохие результаты».

Чепурнов считает, что третья доза вакцины — просто французский аналог ревакцинации. Либо речь может идти об усилении уже введенной вакцины еще одной дозировкой через 21 день.

«В принципе, оба варианта адекватны и оправданы. Хотя мне больше нравится вариант, предложенный нашим медруководством. Даже не из патриотических соображений, а просто иммунологически это лучше сработает», — объяснил вирусолог.

Он добавил, что исследования о безопасности введения третьей дозы вакцины уже проводились и даже опубликованы: относительная безопасность уже доказана, а кратное применение вакцины дает более пролонгированный ответ иммунитета.

Ранее ВОЗ призвала страны приостановить ревакцинацию дополнительными, «бустерными» дозами препаратов от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. 4 августа число выявленных случаев COVID-19 в мире, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, превысило 200 миллионов. Общее число заражений составило 200 014 602.