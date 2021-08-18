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В Финляндии призвали правительство одобрить вакцину «Спутник V»

Глава финского региона Южная Карелия: властям Финляндии необходимо признать «Спутник V»
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Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Правительство Финляндии должно одобрить российскую вакцину «Спутник V», если это возможно. Об этом заявил председатель регионального правительства финской области Южная Карелия Юкка Копра, передает РИА Новости.

Он добавил, что также призвал финские власти разрешить въезд в страну для привитых туристов из России. «Органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных», — сообщил Копра. Однако политик признался, что не знает, произойдет ли признание российской вакцины когда-нибудь.

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Помимо должности руководителя региона, Копра является депутатом финского парламента. Он передал РИА Новости, что собирается обсудить вопросы, связанные со «Спутником V» и российскими туристами, с главой финского Минздрава Кристой Киуру. Политик посетовал, что страны мира не согласовывают между собой ограничения на пересечение границ для граждан тех или иных государств.

Ранее стало известно, что власти Таиланда одобрили въезд в страну для российских туристов, привитых «Спутником V». При наличии сертификата, подтверждающего получение прививки, россияне смогут посещать отдельные регионы государства. Детали новых правил неизвестны, они находятся в разработке у таиландских профильных ведомств.

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