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Таиланд открыл границы для привитых «Спутником V» россиян

Власти Таиланда разрешили посещать туристические районы россиянам, привитым «Спутником V»
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Власти Таиланда открыли границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Об этом сообщается на сайте посольства России в Таиланде.

Отмечалось, что в ближайшее время привитые россияне смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства при предъявлении сертификата вакцинации. Детали и подробности вступления в силу новых правил пока разрабатываются таиландскими профильными ведомствами.

16 августа российский препарат «Спутник V» был одобрен на заседании комитета Центра управления экономической ситуацией (CESA) в Таиланде. Так, власти королевства одобрили въезд в страну для путешественников, привитых данной вакциной, а также изменили программу «Пхукетская песочница», запущенную в стране с 1 июля.

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