Названы самые опасные места для туристов на Пхукете

Офицер полиции Таиланда перечислил опасные места на Пхукете после нападения на туристку

Офицер бюро туристической полиции Таиланда назвал самые опасные для отдыха места на Пхукете. Об этом сообщает газета The Tiger.

«Мы обнаружили, что шесть достопримечательностей имеют высокий уровень риска для посетителей из-за отсутствия видеонаблюдения, а также из-за их изолированности и отдаленности от населенных пунктов», — заявил собеседник издания.

Первым в списке идет лес Пру Май Кхао, который находится на севере острова около одноименного пустынного пляжа, протяженность которого составляет около десяти километров. Также полицейский отметил безлюдный мангровый лес Клонг Мудонг, посещать который туристам также не рекомендуется в одиночку из-за низкой проходимости объекта.

Кроме того, опасными для путешественников назвали пляжи Банана, Найден, а также гору Банг Тао и водопады Ван Кхи Он, Ао Йон.

По словами сотрудника правоохранительных органов, жители страны, приезжающие на Пхукет, теперь должны будут зарегистрироваться в специальном приложении со своей тайской идентификационной картой и проверить личные данные в базе данных преступлений.

«Полиция готовится использовать приложение GoPhuket в качестве обязательной регистрационной платформы для тех, кто хочет въехать в провинцию», — заявил собеседник, отметив, что данные меры приняты для предотвращения проникновение лиц с криминальным прошлым в туристическую зону.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержан местный житель, который признался в ограблении и убийстве находящейся в отпуске путешественницы из Швейцарии. Уточняется, что женщина отправилась купаться в водоем у водопада Ао Йон и оставила личные вещи на берегу. Злоумышленник попытался их украсть. Вскоре между ними завязалась драка, в ходе которой мужчина задушил туристку.