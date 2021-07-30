Власти Таиланда изолировали остров Пхукет

Власти Таиланда изолировали вакцинированных туристов, которым разрешен въезд в страну, на острове Пхукет от остальных жителей королевства и экспатов, проживающих в других провинциях государства. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель МИД Таиланда заявила о том, что запрет въезда на Пхукет для граждан из других провинций Таиланда будет сохраняться с 3 по 16 августа. Вакцинированные туристы, прибывающие на курорт в рамках программы «Пхукетская песочница», смогут беспрепятственно попасть на остров.

Тем не менее, исключение было сделано для сотрудников экстренных служб, лиц, сопровождающих медицинские грузы, перевозки продуктов питания и предметов первой необходимости, государственных служащих для исполнения служебных обязанностей, а также гражданам, которые вылетают из международного аэропорта Пхукета за границу. Въезд на остров для этих категорий людей возможен лишь при предъявлении сертификата вакцинации и результатов ПЦР-теста, сроком не более трех дней.

Такие меры были приняты из-за роста количества заражений COVID-19 по стране. Отмечается, что на Пхукете вакцинированы 70 процентов населения, однако в последнее время случаи заболевания участились — чтобы не подвергать туристическую программу риску, власти Таиланда решили изолировать остров.

Отмечается, что туристическая программа «Пхукетская песочница» запустилась с 1 июля. Так, въезд на остров Пхукет разрешен всем иностранным туристам при предъявлении сертификата вакцинации. Однако российские путешественники пока не могут воспользоваться программой, так как российский препарат «Спутник V», уже несколько месяцев находится в процессе одобрения таиландским регулятором.

Ранее в июле сообщалось о том, что открытие Таиланда для туристов, в том числе российских, ожидается уже осенью 2021 года. Роспотребнадор заявил о том, что для этого необходимо проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19.