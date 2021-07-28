Названы возможные сроки открытия Таиланда для россиян

Открытие Таиланда для туристов, в том числе российских, ожидается уже осенью 2021 года. Возможные сроки назвали в Роспотребнадзоре, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19», — заявили в ведомстве, отметив, что данные действия являются первым шагом на пути к открытию границ и возобновлению авиасообщения между государствами.

Отмечается, что 26 июля Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Таиланда провели совместную видеоконференцию, на которой обсуждался вопрос сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями и развития взаимодействия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Эксперты АТОР отмечают, что встреча ведомств позволяет говорить о возможности скорого признания вакцины «Спутник V» и об установлении примерных сроков открытия Королевства для привитых российских туристов.

Ранее сообщалось, что с 15 июля власти Таиланда открыли для вакцинированных туристов въезд на три острова — Самуи, Пханган и Тау. Путешественникам не нужно соблюдать карантин в отеле, однако они не имеют права покидать пределы курорта.

