Путешествия
 
Последние новости
Кремль ответил на претензии экспертов к статье Путина
Российским школьникам направят больше 200 миллиардов рублей
Москвичи массово пожаловались на бросающую странные «снаряды» из окна пенсионерку 
Приехавшая в Россию индонезийка вырвалась из рабства благодаря вакцинации
В Госдуме предложили штрафы за выброшенных на улицу животных
Пассажир отказался оплачивать ручную кладь и остановил работу аэропорта
Журналист обозвал главу МОК и был изгнан с конференции
Песков ответил на вопрос об исчезновении «связанных с Россией хакеров»
Украина собралась запретить ввоз автомобилей на бензине
К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира
Новости партнеров
Прослушать новость

Таиланд открыл для вакцинированных туристов въезд еще на три острова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Chelsea Chehade / Reuters
Власти Таиланда открыли для вакцинированных туристов въезд на Самуи, Пханган и Тау

Власти Таиланда открыли для вакцинированных туристов въезд еще на три острова — Самуи, Пханган и Тау. Об этом сообщает Bangkok Post.

С 15 июля три тайских острова — Самуи, Пханган и Тау — начали принимать вакцинированных туристов по схеме «песочницы», которая ранее была запущена на Пхукете. Так, путешественники освобождались от соблюдения карантина в отеле, однако не имели права покидать пределы курорта.

Отмечалось, что приезжающим на Самуи туристам будет разрешено покинуть территорию отеля на четвертый день пребывания, а уехать с острова можно будет спустя неделю. Чтобы отправиться далее на Тау или на Пханган, им нужно будет сдать ПЦР-тест.

По данным издания, в Бангкоке и девяти провинциях страны действуют строгие коронавирусные ограничения, включая комендантский час и запрет на сбор групп в одном месте более пяти человек. За последние сутки в Таиланде было зарегистрировано почти 9,2 тысячи новых случаев заболевания и 98 смертей от COVID-19.

Ранее, в июне, власти Таиланда заявили о скором открытии страны для привитых россиян. Как отметил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча, в ближайшее время планируется разрешить свободный въезд в страну всем привитым от коронавируса туристам. По его словам, для этого необходимо активизировать вакцинацию местного населения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Samui quietly reopens to vaccinated foreign travellers
Тайский Пхукет открыли для вакцинированных туристов
Власти Таиланда заявили о скором открытии страны для привитых россиян
Стало известно об открытии для туристов еще одного курорта в Таиланде
Путешествия
Путешествия00:0118 мая

«Я остался жив лишь чудом».

Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
22:3230 сентября 2020

Россияне воспользовались удаленкой и скупили билеты на отдых

21:0011 июля

Появилось видео инцидента с открытием аварийного люка в Шереметьево

20:2411 июля

Пассажирка раскрыла детали инцидента с открытием люка на рейсе Москва — Анталья

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
17:1411 июля

Эксперт оценил грозящий за выпуск аварийного трапа самолета штраф

14:0511 июля

Установлена личность «выпустившего» аварийный трап самолета в Шереметьево

13:4511 июля

Россиянам ограничили доступ на пляжи Сочи

Путешествия00:0127 апреля

«Замкнутый и всегда одинокий».

Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
11:4111 июля

Авиакомпания прокомментировала инцидент с выпуском трапа на рейсе Москва-Анталья

09:5311 июля

Пассажир задержанного рейса в Шереметьево открыл аварийный люк из-за жары

09:2911 июля

Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска

Россия
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
«Белье высыхает по дороге до сушилки»
 
Все материалы
Мир
Китайские корабли вторглись в акваторию Японии у спорных островов
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Россия предостерегла талибов от нападения на ее союзников
Россия призвала пустить «Талибан» в афганское правительство
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
Захарова раскритиковала Великобританию за подавление протестов
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Силовики после слов Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров
Все материалы
Экономика
Европе предсказали торговые войны из-за экологии
Зависимость китайской экономики от иностранных денег рекордно выросла
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Илон Маск рассказал о «безумных трудностях» Tesla
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Британский журнал Euromoney признал Альфа-Банк лучшим банком в России
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Президент МОК назвал японцев китайцами
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван способ получить самую низкую цену в популярном в России интернет-магазине
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Женщина попыталась приготовить яйца по рецепту из TikTok и получила ожоги лица
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Ангелина Вовк назвала настоящую причину ухода из «Спокойной ночи, малыши!»
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Видеоблогера оштрафовали на 700 тысяч из-за войны с бобрами
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Составлен рейтинг самых популярных пикапов в России
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
Объявлена стоимость полноприводного Haval Jolion в России
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Китайские автомобили подорожали в России
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Kia рассекретила обновленное семейство Ceed
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
В Волгограде откроется выставка старинной периодики
В Пятигорске создали самолет-трансформер
Россиянам рассказали историю полотенец
Столетнюю мозаику с ликами святых нашли в Санкт-Петербурге
В Ульяновске откроют памятник чувашскому алфавиту
Все материалы