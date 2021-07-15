Таиланд открыл для вакцинированных туристов въезд еще на три острова

Власти Таиланда открыли для вакцинированных туристов въезд еще на три острова — Самуи, Пханган и Тау. Об этом сообщает Bangkok Post.

С 15 июля три тайских острова — Самуи, Пханган и Тау — начали принимать вакцинированных туристов по схеме «песочницы», которая ранее была запущена на Пхукете. Так, путешественники освобождались от соблюдения карантина в отеле, однако не имели права покидать пределы курорта.

Отмечалось, что приезжающим на Самуи туристам будет разрешено покинуть территорию отеля на четвертый день пребывания, а уехать с острова можно будет спустя неделю. Чтобы отправиться далее на Тау или на Пханган, им нужно будет сдать ПЦР-тест.

По данным издания, в Бангкоке и девяти провинциях страны действуют строгие коронавирусные ограничения, включая комендантский час и запрет на сбор групп в одном месте более пяти человек. За последние сутки в Таиланде было зарегистрировано почти 9,2 тысячи новых случаев заболевания и 98 смертей от COVID-19.

Ранее, в июне, власти Таиланда заявили о скором открытии страны для привитых россиян. Как отметил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча, в ближайшее время планируется разрешить свободный въезд в страну всем привитым от коронавируса туристам. По его словам, для этого необходимо активизировать вакцинацию местного населения.

