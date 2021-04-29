Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян

Россиянам сообщили дату открытия границ с Израилем. Возможные сроки назвал портал «Турпром».

По словам директора департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимира Шкляра, российских туристов допустят к туристическим поездкам в лучшем случае в конце июля. Однако более реалистичный срок для возобновления туризма — сентябрь, отметил он.

Как уточняется, российские туристы не войдут в первые допущенные группы туристов, которые Израиль планирует запустить в мае. «Израиль открывается для туристов 23 мая, пока это будут только небольшие группы и не из России», — пояснил Шкляр.

Отмечается, что такой срок открытия может быть выгоден для российских туристов. Таким образом, все меры безопасности будут отработаны на первых прибывших туристах, и путешественники из России прибудут по уже отработанным и смягченным правилам.

28 апреля стало известно о возможном открытии новых стран для россиян летом. По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами должно произойти 1 июня.