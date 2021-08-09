Житель острова Пхукет задушил и ограбил туристку из-за 660 рублей

В Таиланде задержан местный житель, который признался в ограблении и убийстве находящейся в отпуске туристки из Швейцарии. Об этом сообщает информационный портал Swissinfo.ch.

По сообщению правоохранительных органов, нападение произошло на популярном среди путешественников водопаде Ао Йон, расположенном в юго-восточной части Пхукета. 57-летняя отдыхающая отправилась купаться в водоем и оставила личные вещи на берегу, откуда за ней на протяжении некоторого времени наблюдал местный житель.

Как только швейцарка зашла в воду, таец попытался украсть ее вещи. После этого между ними завязалась драка, в ходе которой мужчина задушил туристку. Затем он украл 300 бат (примерно 660 рублей) из рюкзака женщины, накрыл ее тело черным брезентом и скрылся.

В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном. «Я хотел бы извиниться перед семьей погибшей и попросить прощения у своего народа», — покаялся он.

После случившегося премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча приказал ужесточить меры безопасности в королевстве и незамедлительно провести расследование произошедшего. В настоящий момент обстоятельства преступления выясняются.

Ранее в июле сообщалось, что двое мужчин в США изнасиловали туристку, украли деньги и оставили ее умирать в гостиничном номере. В итоге девушка задохнулась, так как лежала в бессознательном состоянии, плотно прижавшись лицом к кровати. На допросе преступники признались, что перед изнасилованием дали ей некую таблетку. Они уверяли туристку, что это было обезболивающее.