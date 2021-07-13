Двое мужчин изнасиловали туристку и оставили ее умирать в номере отеля

В США двое мужчин обвиняются в убийстве и изнасиловании 24-летней туристки

В США двое мужчин обвиняются в отравлении, изнасиловании и убийстве туристки. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 21-летний Эвуар Колльер (Evoire Collier) и 24-летний Дориан Тейлор (Dorian Taylor) в марте 2021 года надругались над 24-летней Кристин Энглехардт (Christine Englehardt) в отеле на популярном курорте Флориды, однако обвинение против них выдвинуто только сейчас.

После содеянного они украли у туристки деньги и оставили девушку умирать в ее номере — в итоге Энглехардт задохнулась, так как лежала в бессознательном состоянии, плотно прижавшись лицом к кровати.

Токсикологический отчет, проведенный медиками, показал, что в организме девушки было смертельное количество фентанила, а уровень алкоголя в крови более чем в два раза превышал допустимый предел.

На допросе преступники признались, что перед изнасилованием дали девушке некую таблетку — они уверяли, что это было обезболивающее. Также они добавили, что опоили жертву спиртными напитками, чтобы она «успокоилась».

Вскрытие показало, что смерть произошла из-за смешивания в организме опасного вещества с алкоголем, а также из-за асфиксии, вызванной неестественным положением ее тела.

Отмечается, что до этого мужчины обвинялись в употреблении наркотиков, краже аккумуляторов и мошенничестве с кредитными картами.

Ранее в марте мужчина изнасиловал подростка в ночном клубе в Испании и угодил в тюрьму. Преступник, имя которого не раскрывается, проследовал за британской туристкой в кабинку туалета ночного клуба, где надругался над девушкой. На допросе он утверждал, что девушка сама проявила желание интимной близости.