Airbnb выплатил туристу семь миллионов долларов после случая с изнасилованием

Онлайн-сервис для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb выплатил туристу из Австралии семь миллионов долларов после случая с изнасилованием, передает «Би-би-си».

Путешественник из Австралии, чей пол не указывается, вместе с друзьями арендовал апартаменты в Нью-Йорке и забрал от них ключи в ближайшем магазине. Джуниор Ли, 24-летний турист, жил в этой квартире ранее и успел сделать дубликаты ключей. В ночь на Рождество 2015 года он спрятался в ванной и изнасиловал жертву.

Узнав об этом инциденте, компания связалась с местным отделением полиции. Кроме того, в Airbnb распорядились выплатить пострадавшей стороне компенсацию и помочь ей вернуться к матери в Австралию.

Ли предъявили обвинение в изнасиловании, но он не признал свою вину и остается под стражей. После этого инцидента в Airbnb не изменили правила, регулирующие передачу ключей от арендуемого жилья.

«В случаях сексуального насилия в населенных пунктах, с которыми мы работаем, пострадавшие могут свободно рассказывать о своем опыте. Это касается и того инцидента в Нью-Йорке», — заявил официальный представитель компании Бен Брейт.

Ранее 24-летний мужчина пришел на вечеринку в снятую на Airbnb квартиру и был убит через окно. Преступник выстрелил в отдыхавшего гостя несколько раз, и от полученных травм тот скончался на месте до прибытия врачей.