Мужчина пришел на вечеринку в снятую на Airbnb квартиру и был убит через окно

Мужчина пришел на вечеринку в нью-йоркскую квартиру, снятую на сайте бронирования жилья Airbnb, и был застрелен через окно. О происшествии сообщает издание Daily News.

По информации полицейских, 24-летнего Шамеля Харриса (Shamel Harris) убили, когда он стоял на кухне в апартаментах на Монток-авеню. Преступник выстрелил в отдыхавшего гостя несколько раз, и от полученных травм тот скончался на месте до прибытия медиков.

Как рассказали соседи, они часто наблюдали вечеринки в квартире, которые устраивались несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, по их словам, стрельба в этом районе происходит не в первый раз.

«Однажды они промахнутся, пуля отрикошетит, и попадет в кого-то из нас», — выразила свои опасения живущая по соседству женщина.

Позже полицейским удалось выяснить, что Харрис был связан с местными бандитами.

В сентябре 2020 года полиция американского штата Юта арестовала местного жителя после того, как он угрожал своему соседу и неоднократно прогонял его гостей, встречая их с дробовиком. Он разозлился на мужчину, живущего в соседнем здании и сдающего помещения в аренду на платформе Airbnb — по его словам, постояльцы регулярно путали дома.