Названы самые желанные для посещения россиян страны

Самой желанной страной для путешествий среди россиян оказалась Турция. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по бронированию билетов Aviasales, сообщает РИА Новости.

Согласно полученным данным, российские туристы, помимо Турции, чаще всего просматривают авиабилеты в Соединенные Штаты и в закрытую Италию. «В целом люди бронируют билеты туда же, куда ищут. Но США и Италия в этот список не вошли. Их место заняли Сербия и Арабские Эмираты», — заявили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что далее по количеству просмотров и броней следуют Греция, Кипр, Грузия и Черногория. Десятку популярных направлений замыкают Болгария, Египет и Хорватия.

Ранее в мае россияне рассказали о желанных странах для путешествий. Примерно 20 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip соотечественников больше всего ждут открытия Италии. Около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Таиланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию и еще три процента — во Вьетнам.