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Лавров поделился планами по производству «Спутника V» в Венгрии

Сергей Лавров: прорабатываются варианты производства Спутника V на территории Венгрии
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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На данный момент прорабатываются варианты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet.

Дипломат напомнил, что Венгрия — единственная страна Европы, которая одобрила использование российского препарата от COVID-19 для вакцинации населения. По его словам, Россия и Венгрия успешно сотрудничали на протяжении всей пандемии.

Глава МИД также поделился планами по дальнейшему развитию экономического взаимодействия Москвы и Будапешта. Он подчеркнул, что у стран есть возможности для возобновления инвестиционного, научно-технического и промышленного сотрудничества.

Ранее стало известно, что Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины разрешило применять препарат для вакцинации населения.

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