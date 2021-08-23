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Лавров оценил ущерб от санкций Евросоюза для «младоевропейцев»

Глава МИД Сергей Лавров: санкции ЕС бесперспективны в отношении России
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экономические санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб молодым странам Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet.

«Важно, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам", а "еврогранды" умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя», — заключил глава МИД. Он отметил, что с 2014 года торговля между Россией и европейскими странами существенно снизилась.

Дипломат также оценил ущерб введенных властями стран ЕС ограничений для России. По его словам, санкции — негодный инструмент политики, а в отношении Москвы они бесперспективны.

Ранее Лавров назвал плюсы запуска газопровода «Северный поток-2» для Европы. По его словам, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед. Министр также подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов

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