Лавров оценил ущерб от санкций Евросоюза для «младоевропейцев»

Экономические санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб молодым странам Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet.

«Важно, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам", а "еврогранды" умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя», — заключил глава МИД. Он отметил, что с 2014 года торговля между Россией и европейскими странами существенно снизилась.

Дипломат также оценил ущерб введенных властями стран ЕС ограничений для России. По его словам, санкции — негодный инструмент политики, а в отношении Москвы они бесперспективны.

Ранее Лавров назвал плюсы запуска газопровода «Северный поток-2» для Европы. По его словам, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед. Министр также подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов