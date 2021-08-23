Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил отношения России и США с периодом холодной войны в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet.

По его словам, Москва и Вашингтон на данный момент далеки от низшей точки конфронтации, которая наблюдалась во время «карибского кризиса» 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани ядерной войны. «Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. <...> Однако нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться», — сказал он.

Лавров заявил, что одной из причин для этого стал курс Соединенных Штатов на сдерживание развития России и Китая. По его мнению, часть этой политики — односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, а также наращивание силовых возможностей Соединенных Штатов на европейском и тихоокеанском театре военных действий.

2 августа стало известно о намерении США выдворить из страны 24 российских дипломата, у которых истекает виза. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в настоящее время порядка 60 сотрудников и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года с мая 2020 года.