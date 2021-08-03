Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с визами для российских дипломатов в США. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По ее словам, отказ продлить визы российским дипломатическим сотрудникам является лишь частью незаконной деятельности Вашингтона в отношении представительства России в стране.

2 августа стало известно о намерении США выдворить из страны 24 российских дипломатов, у которых истекает виза. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в настоящее время порядка 60 сотрудников и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года с мая 2020.

