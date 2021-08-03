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Посол России заявил о «насмешке» США с выдачей виз дипломатам

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Москва за последние дни выдала 22 визы сотрудникам американского посольства в российской столице. Его слова приводятся на дипведомства в Facebook.

Он отметил, что США эту меру расценивают как крупную уступку, с чем не соглашается Москва. По словам Антонова, попытки продать России «пустой воздух» не пройдут. «Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», — сказал посол.

Высылка российских дипломатов

2 августа стало известно, что США решили выдворить из страны российских дипломатических работников, у которых истекает виза. Им предписано покинуть страну до 3 сентября. Как рассказал Антонов, Штаты последовательно давят на российское дипломатическое представительство, стараясь уменьшить присутствие представителей России в стране.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что характеристика ситуации с требованием к дипломатам покинуть страну, которую дал Антонов, была неточной. Он пояснил, что трехлетний лимит срока действия визы для россиян не является новостью.

24
российских дилпомата
Должны покинуть США до 3 сентября

В ответ посол отметил, что Россия действует строго в соответствии с правилами страны пребывания. По его словам, россияне направляют документы в Госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки, однако «реакции — ноль».

Дипломат напомнил, что около 60 сотрудников и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамента визовым запросам, некоторые — более года с мая 2020.

Усложнение работы дипломатов

С 1 августа США начали приводить состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран.

Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек. Это приведет к тому, что они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.

Недружественные страны

14 мая правительство России список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного. Соответствующее решение вступило в силу 1 августа.

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