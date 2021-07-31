США сократят штат своего посольства и консульств в России

С 1 августа США приведет состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек. Это приведет к тому, что они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о сокращении штата дипмиссий в России. Он уточнил, что американские власти вынуждены уволить 182 работника. При этом Блинкен отметил, что, несмотря на ограничения, Вашингтон нацелен на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.