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Госсекретарь США заявил о сокращении 182 работников дипмиссий в России

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что из-за запрета на наем иностранных сотрудников Вашингтон вынужден уволить 182 работника дипмиссий по всей России, сообщает РИА Новости.

При этом Блинкен отметил, что, несмотря на ограничения, Вашингтон нацелен на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

Трудности для американцев в России

В июне посол США в России Джон Салливан пожаловался на трудности в получении российских виз американцами для работы в посольстве США. «Это основной вопрос, который нам нужно незамедлительно решить», — добавил он. При этом Салливан согласился, что медленная выдача виз «стала проблемой для обеих сторон».

По словам посла, проблема заключается в том, что американцы могли бы заменить россиян, которые раньше работали в посольстве и лишились такой возможности.

Недружественные страны

23 апреля президент России Владимир Путин распорядился составить список недружественных стран, к которым будут применены меры воздействия.

14 мая Власти России включили в список недружественных стран только США и Чехию. Уточняется, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

При этом в Госдуме предлагали добавить туда еще три государства: Грузию, Украину и Польшу. Однако Путин заявил, что Украина не является недружественной России страной. По его мнению, украинцы и русские являются одним народом. При этом глава государства отметил, что руководство Украины — «явно недружественное».

Дипломатическая война России и США

В 2018 году представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле и спустили российский флаг. В МИД России произошедшее назвали «государственным рейдерским захватом». В Госдепе также отметили, что действия американских властей «являются не захватом, а твердым и законным ответом на продолжающееся возмутительное поведение России».

Годом ранее российский триколор был сорван со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как заявили тогда американские власти, эти объекты лишены дипломатического иммунитета. В Москве, в свою очередь, назвали случившееся произволом.

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