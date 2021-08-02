В США уточнили требования к российским дипломатам покинуть страну

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что характеристика ситуации с требованием 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября, которую дал посол России Анатолий Антонов, была неточной. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что трехлетний лимит срока действия визы для россиян не является новостью. «Когда срок действия визы истекает, как и следовало ожидать, эти люди должны покинуть страну или подать заявку на ее продление», — пояснил Прайс.

Однако, по его словам, что касается российских дипломатов, этот «вопрос шире». Представитель Госдепа пояснил, что в России с августа ввели запрет на наем россиян или граждан третьих стран в дипмиссии США в России, не считая охранников, в результате чего были уволены «сотни людей».

Прайс подчеркнул, что США оставляют за собой право принимать соответствующие меры реагирования на действия России.

Ранее сообщалось, что США собрались выдворить из страны российских дипломатических работников, у которых истекает виза. Им предписано покинуть страну до 3 сентября, всего их насчитывается 24 человека.

С 1 августа в России вступил в силу запрет на наем иностранных сотрудников в дипмиссии.