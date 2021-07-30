США уволят более 180 дипломатов по всей России

Из-за запрета на найм иностранных сотрудников США вынуждены уволить более 180 американских дипломатов по всей России, всего 182 сотрудника, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, такие меры серьезно отразятся на работе миссий в США, и это потенциально включает безопасность американского персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями.

Однако несмотря на ограничения, Вашингтон нацелен на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, подчеркнул Блинкен.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что российско-американские отношения «обречены на сотрудничество». По его словам, это необходимо для решения таких проблем, как пандемия, терроризм и изменение климата. В такой ситуации, по мнению дипломата, победить можно только совместными усилиями.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили США. Согласно документу, Москва запретила нанимать на работу в американские дипмиссии россиян и граждан третьих стран. К 1 августа посольство должно привести состав персонала в соответствие с новыми требованиями.