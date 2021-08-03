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Косачев возложил на США ответственность за ситуацию с визами для дипломатов

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США полностью ответственны за сложившуюся ситуацию с визами для российских дипломатов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 августа.

«Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам», — посетовал сенатор.

Он выразил сожаление в связи с тем, что американские власти наносят ущерб другим направлениям потенциального двухстороннего сотрудничества, так как согласование многих вопросов не может осуществляться без нормальной работы диппредставительств.

2 августа стало известно о намерении США выдворить из страны 24 российских дипломата, у которых истекает виза. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в настоящее время порядка 60 сотрудников и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года с мая 2020.

Ранее США сообщали, что с 1 августа они не смогут оказывать консульские услуги в России из-за нехватки персонала. Причиной сокращения штата стали требования российского правительства, согласно которым Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран.

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