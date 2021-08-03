В Госдуме объяснили высылку 24 российских дипломатов из США

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» объяснил высылку российских дипломатов из США ответными действиями государства на ограничения, введенные Москвой. Тем не менее, по его мнению, данное решение необходимо детально обсудить и взвесить исходя из интересов международной политики.

Власти США ранее уточнили сведения о выдворении 24 российских дипломатов в связи с тем, что у них истекает срок их виз. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.

«Необходимо рассмотреть новые условия»

Алексей Чепа напомнил, что Россией было принято решение о введении запрета на принятие на работу россиян в посольствах США, что привело к серьезному сокращению аппарата.

«В определенной дипломатической фазе нашим правительством было принято такое решение, в результате чего сильно сократился, прежде всего, аппарат консульской службы. Потому, полагаю, высылка наших дипломатов связана именно с этим вопросом — это ответные действия со стороны США», — предположил Чепа.

Материалы по теме «Ситуация может выйти из-под контроля» США ввели новые санкции против России. Чем грозит миру конфликт двух сверхдержав? Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?

Вместе с тем политик отметил, что ввиду меняющейся мировой повестки, появления новых вопросов, предполагающих обсуждение и сотрудничество двух стран, принятое решение необходимо заново обсудить и взвесить.

«Мое личное мнение в том, что этот вопрос нужно еще раз обсудить и прийти к какому-то общему решению. У нас сейчас очень много работы: мы приступили к обсуждению определенных стратегических моментов, связанных с вооружением, на повестке также проблемы кибербезопасности. Все это важные и емкие вопросы, значимые не только в рамках отношений между Россией и США, но и существенные для всего мира. И, поскольку появились такая серьезная повестка, я считаю возможным рассмотрение новых условий нашего сотрудничества», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что с 1 августа США приведут состав своих диппредставительств в соответствие с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек.