Посол России ответил на слова США об усложнении работы американских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что введение Москвой запрета нанимать россиян и граждан третьих стран на работу в американские посольства значительно усложнит работу дипломатов. Его слова приводится на странице дипмиссии в Facebook.

«Если послушать господина Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», — подчеркнул посол.

Он отметил, что Россия долго проявляла сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США и до последнего воздерживалась от «обмена ударами». Москва неоднократно предлагала «обнулить» взаимные ограничения, однако призывы не были услышаны.

Антонов заявил, что российская сторона не усложняет работу дипломатов, более того, Вашингтону никто не запрещает нанять 455 сотрудников в рамках квоты. Он добавил, что Россия ждет визовых запросов от Соединенных Штатов для сотрудников, которые заменят местный персонал. «Автоматизма здесь не будет. Мы в этом случае предлагаем честный эквивалентный размен виз», — заключил посол.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о сокращении штата дипмиссий в России. Он уточнил, что американские власти вынуждены уволить 182 работника.

С 1 августа США приведет состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек.

