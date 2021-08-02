Американский адмирал описал сотрудничество с Россией

Американский командующий Вторым флотом ВМС, вице-адмирал Эндрю Льюис в беседе с РИА Новости описал сотрудничество России и США.

Адмирал заявил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона можно описать как адекватное, и посчитал возможным его развитие. «Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать», — сказал Льюис, отметив необходимость более уважительно относиться к друг другу ради общего блага.

Он добавил, что в США приветствуют любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными. «Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует», — отметил адмирал.

Среди возможных тем для сотрудничества он назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Льюис привел в пример рыбные угодья между Норвегией и Россией, которые являются одними из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море.

При этом адмирал отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент допустил, что американские корабли могут войти в территориальные воды Крыма. По его словам, США десятилетиями делали то, что смог вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Кент пригрозил России тем, что моряки США могут повторить пример британских военных.