В Госдуме пообещали запретить американским кораблям «пастись» у российских берегов

Депутат Госдумы Руслан Бальбек пообещал запретить американским кораблям «пастись» у российских берегов. Он подчеркнул, что их вторжение в территориальные воды других государств – это непозволительная наглость, передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, который допустил вхождение судов Соединенных Штатов в Черное море у Крыма.

Материалы по теме «Страны сговорились? Это же чушь» Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина «Русские, убирайтесь!» 30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?

Бальбек подчеркнул, что вне зависимости от того, что кто-то признает полуостров украинским, никто не будет появляться в территориальных водах России по разрешению Киева. Он напомнил, что 80-х годах американский крейсер получил «хук в челюсть», а недавно британскому эсминцу Defender взрывами бомб по курсу показали недопустимость его действий.

«Если американский советник думал открыть нам тайну про американскую наглость, то сенсации не вышло. Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет», — заключил депутат.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент допустил, что американские корабли могут войти в территориальные воды Крыма. По его словам, США десятилетиями делали то, что смог вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Кент пригрозил России тем, что моряки США могут повторить пример британских военных.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.

