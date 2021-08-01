В Госдуме ответили на заявление НАТО о «провокациях» России в Черном море

Член комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев ответил на заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка о «провокациях» России в Черном море. Его слова приводит РИА Новости.

«Провокации, вообще — это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый», — сказал он.

Шхагошев добавил, что «провокации», о которых говорит Берк — это не более, чем охрана собственных границ России. По мнению политика, все критические высказывания в адрес действий России в Крымской акватории исходят из того, что представители США не могут вести себя там, как дома. «Черное море — больше наш дом, а не американский и не НАТО», — сказал он.

Ранее Берк заявил, что корабли НАТО в теории могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. По его словам, возможность удара существует в том случае, если Россия совершит провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу. «Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — заявил американский адмирал. В то же время он подчеркнул, что военные также не станут стрелять первыми.