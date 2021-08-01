Оценена вероятность боевого столкновения США и России в море

Директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев оценил вероятность боевого столкновения США и России в море. Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, «горячий» вариант военного столкновения в Черном море возможен только в случае высокой степени обострения обстановки, сравнимой с началом войны. Ни США, ни Россия не откроют огонь на поражение без угрозы боевых действий со стороны противника, считает Горбачев.

«Никто не будет открывать огонь на поражение до тех пор, пока это не вызвано целесообразностью. В этом плане показательным являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля "Беззаветный" Владимира Ивановича Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружие, он нашел методы чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод», — рассказал Горбачев.

По его мнению, тогда американцы сделали выводы и на протяжении десятилетий «не допускали подобного рода провокаций». Практика показывает, что США не «очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия», считает эксперт.

Ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк оценил шансы Украины получить помощь от НАТО в случае войны с Россией. По его словам, после саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве Украине был дан посыл о том, что страна не будет в НАТО, пока на востоке есть такой сосед, как Москва.