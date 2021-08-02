Американский дипломат допустил вторжение кораблей США в воды Крыма

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент допустил, что американские корабли могут войти в территориальные воды Крыма, об пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Новое время».

По его словам, США десятилетиями делали то, что смог вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Кент пригрозил России тем, что моряки США могут повторить пример британских военных. Политик вспомнил ситуацию 1988 года, когда американский военный корабль «создал напряжение» для советского флота. «И в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал Кент.

В продолжении беседы дипломат обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его мнению, Пекин мешает судоходству в Южно-Китайском море, а США хотят положить этому конец. Кент уточнил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, что Крым — украинская территория. «Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию», — подчеркнул политик.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.