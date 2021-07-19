В США заявили о серьезном отношении к «российской угрозе»

В США очень серьезно относятся к российской угрозе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, передает РИА Новости.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что в США помнят о «дестабилизирующей активности России в мире», в связи с чем американские власти находятся в тесном сотрудничестве с союзниками, включая НАТО. Кирби также напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия продолжает представлять угрозу, в том числе в киберпространстве.

Ранее в Пентагоне обеспокоились российскими гиперзвуковыми ракетами. Как заявил Кирби, российские разработки в данной области являются дестабилизирующим фактором и представляют угрозу, поскольку они совместимы с ядерными системами.