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Минобороны США озаботилось российскими гиперзвуковыми ракетами

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия дестабилизирующим фактором. Его слова передает РИА Новости.

«Новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — пояснил Кирби. Он добавил, что у США также имеются подобные разработки. Однако они делаются исключительно в неядерном оснащении, подчеркнул американский представитель.

19 июля Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Таким образом, она преодолела расстояние более 350 километров. Удар был нанесен с фрегата «Адмирал Горшков».

До этого американский журнал The National Interest писал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем. Это может привести в будущем к потенциальным рискам для американской стороны.

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