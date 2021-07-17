В США заявили о рисках из-за российского гиперзвукового оружия

США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем, что может привести в будущем к потенциальным рискам для первых, пишет американский журнал The National Interest, ссылаясь на подготовленный Исследовательской службой Конгресса отчет.

В указанном документе заявляется, что Москва и Пекин создают стратегические гиперзвуковые вооружения, тогда как США работают главным образом над тактическим оружием. Согласно отчету, разработка последнего гораздо сложнее, чем первого, в связи с чем США приходится для сокращения разрыва с текущими возможностями своих потенциальных противников наращивать финансирование гиперзвуковых программ.

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Согласно Исследовательской службе Конгресса, американским специалистам необходимо определиться с условиями, в рамках которых необходимо применять гиперзвуковое оружие, и последствиями таких действий. Как отмечается в документе, такой подход позволил бы определить оптимальные бюджетные параметры соответствующих программ.

Согласно документу, в настоящее время США не располагают средствами противодействия российской и китайской гиперзвуковым угрозам.

В июне Агентство по противоракетной обороне США представило анимацию с обнаружением, отслеживанием и перехватом планирующего гиперзвукового блока ракеты противника.

В апреле издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы США запланировали испытание противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB, которая в перспективе может стать «убийцей» российского «Авангарда».