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США показали «перехват» гиперзвуковой ракеты

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Агентство по противоракетной обороне США представило анимацию с обнаружением, отслеживанием и перехватом планирующего гиперзвукового блока ракеты противника, сообщает The Drive.

В частности, в ролике показано уничтожение гиперзвуковой ракеты, направленной на один из американских авианосцев. Оружие противника обнаруживалось и отслеживалось космическими средствами. Перехват гиперзвукового блока был осуществлен эсминцем, оснащенным боевой системой Aegis.

В сентябре 2020 года канал Weapons Of World опубликовал на YouTube ролик учений Вооруженных сил (ВС) США, в котором 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS), установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету.

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