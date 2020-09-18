США показали перехват «российской» ракеты гаубицей

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В сети появилось видео учений Вооруженных сил (ВС) США, на которых 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS), установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал канал Weapons Of World.

В качестве пушечного снаряда использовался Hyper Velocity Projectile (HVP), способный развивать гиперзвуковую скорость, отмечает The Drive. Применение подобного снаряда для уничтожения вражеских ракет объясняется его невысокой стоимостью. Например, согласно данным издания, стоимость снаряда HVP оценивается в 75-100 тысяч долларов, тогда как цена ракеты RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) составляет два миллиона долларов.

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Утверждается, что AGS способны применять эскадренные миноносцы типа Zumwalt и Arleigh Burke, а также ракетные крейсеры типа Ticonderoga. «В частности, новый снаряд может предоставить кораблям эффективное и относительно недорогое противодействие противокорабельным крылатым ракетам или беспилотным летательным аппаратам, а также обычным самолетам», — уверяет издание.

Соответствующие учения ВС США, в рамках которых была продемонстрирована работа усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS), состоялись 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико.

В том же месяце журналист Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.